شكرا لقرائتكم خبر الهلال.. ثاني أضعف انطلاقة بدوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقما سلبيا من خلال اكتفائه بالحصول على 12 نقطة في أول 6 جولات بدوري الأمير محمد بن سلمان ، ليحقق بذلك ثاني أضعف انطلاقة له في تاريخ دوري المحترفين الذي انطلق في عام 2008.

وكانت أضعف انطلاقة للهلال في موسم 2012 وفيها جمع 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة، وفي موسم 2013 والذي يعد ثالث أضعف انطلاقة للهلال، جمع الفريق 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحدة وخسارة، وفي كلا الموسمين لم يحقق الهلال اللقب، حيث كان الفتح البطل في موسم 2012 والنصر بطلا لموسم 2013.

وهناك حالة أخرى في الهلال، وهي أنه عندما يحقق أضعف انطلاقة لا يفوز بالدوري، وكذلك لا يفوز باللقب عندما يحقق أفضل انطلاقة، كما حدث في موسم 2008، حيث جمع الهلال النقاط الكاملة 18 نقطة في الجولات الست الأولى، لكن اللقب طار للاتحاد، وهو نفس الأمر الذي تكرر في موسم 2018 الذي فاز به النصر.