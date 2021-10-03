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الغامدي أول بطولة البلياردو

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول فعاليات بطولة المملكة للبلياردو، بحضور رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر ناصر الشمري، ومدير فرع وزارة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، وذلك في صالة كيو ناين بمحافظة الخبر.

وفاز اللاعب خالد الغامدي بالمركز الأول متفوقا بنتيجة 9 أشواط مقابل 7 أشواط على خالد العتيبي الذي حل ثانيا، في حين حقق مشاري البقيلي المركز الثالث، وأحمد آل جبار الرابع.

وهنأ الشمري اللاعب الغامدي، مشيدا بمستوى اللاعبين.

يذكر أن البطولة تنافس فيها 444 لاعبا من مختلف مناطق المملكة، تأهل منهم 64 لاعبا للمرحلة النهائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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