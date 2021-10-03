الغامدي أول بطولة البلياردو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول فعاليات بطولة المملكة للبلياردو، بحضور رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر ناصر الشمري، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، وذلك في صالة كيو ناين بمحافظة الخبر.

وفاز اللاعب خالد الغامدي بالمركز الأول متفوقا بنتيجة 9 أشواط مقابل 7 أشواط على خالد العتيبي الذي حل ثانيا، في حين حقق مشاري البقيلي المركز الثالث، وأحمد آل جبار الرابع.

وهنأ الشمري اللاعب الغامدي، مشيدا بمستوى اللاعبين.

يذكر أن البطولة تنافس فيها 444 لاعبا من مختلف مناطق المملكة، تأهل منهم 64 لاعبا للمرحلة النهائية.