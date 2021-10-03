الغامدي أول بطولة البلياردو

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وفاز اللاعب خالد الغامدي بالمركز الأول متفوقا بنتيجة 9 أشواط مقابل 7 أشواط على خالد العتيبي الذي حل ثانيا، في حين حقق مشاري البقيلي المركز الثالث، وأحمد آل جبار الرابع.
وهنأ الشمري اللاعب الغامدي، مشيدا بمستوى اللاعبين.
يذكر أن البطولة تنافس فيها 444 لاعبا من مختلف مناطق المملكة، تأهل منهم 64 لاعبا للمرحلة النهائية.
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