أولمبي الأخضر بالقادسية والنهضة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم تدريباته استعدادا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها الدمام. وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي القادسية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والتي بدأت بتطبيقهم لتمرين الاستحواذ على الكرة، أعقبته مناورة مصغرة. كما أدى في السادسة من مساء أمس تدريباته على ملعب نادي النهضة، استعدادا لمواجهة منتخب سوريا الأربعاء المقبل.

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