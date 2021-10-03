في أكتوبر.. الأخضر لا يقهر

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ويأمل الأخضر أن يواصل نتائجه الإيجابية في التصفيات بصفة عامة خلال شهر أكتوبر الذي يشهد تفوقه في غالبية اللقاءات التي خاضها خلاله.
ولعب الأخضر 23 مباراة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم خلال شهر أكتوبر بينها مواجهتان في المرحلة قبل الماضية للتصفيات الحالية، عندما فاز على منتخب سنغافورة 3/ 0 في 10 أكتوبر 2019، وتعادل مع منتخب فلسطين 0/0 في 15 أكتوبر 2019.
وخلال الـ23 مواجهة بشهر أكتوبر، حقق الأخضر الفوز 12 مرة، و تعادل 8 مرات، فيما خسر 3 مواجهات فقط.
وصادف أن لعب الأخضر خلال شهر أكتوبر 5 مباريات، كما أنه سبق وأن لعب خلاله (أكتوبر) مباراة واحدة فقط.
وحدها تصفيات مونديال 2010 خلت من خوض الأخضر مباريات خلالها.
1990
الأخضر بتصفيات المونديال خلال أكتوبر:
(لم يتأهل)
- لعب 5 مباريات، فاز مرة وتعادل مرتين، وخسر مرتين
(حقق التأهل)
- 12 أكتوبر 1989: السعودية 1 / 2 الصين.
- 16 أكتوبر 1989: السعودية 1/ 1 قطر.
- 21 أكتوبر 1989: السعودية 0 / 0 الإمارات.
- 25 أكتوبر 1989: السعودية 0 / 2 كوريا الجنوبية.
- 28 أكتوبر 1989: السعودية 2 /0 كوريا الشمالية.
1994
لعب 5 مواجهات، فاز مرتين وتعادل 3 مرات
(حقق التأهل)
- 15 أكتوبر 1993: السعودية 0/0 اليابان.
- 18 أكتوبر 1993: السعودية 2 /1 كوريا الشمالية.
- 22 أكتوبر 1993: السعودية 1/1 كوريا الجنوبية.
- 25 أكتوبر 1993: السعودية 1/1 العراق.
- 28 أكتوبر 1993 : السعودية 4 /3 إيران.
1998
خاض 4 مواجهات، فاز في 3 مباريات وخسرة مواجهة واحدة
(حقق التأهل)
- 3 أكتوبر 1997: السعودية 0 /1 الصين.
- 11 أكتوبر 1997: السعودية 1 /0 قطر.
- 17 أكتوبر 1997: السعودية 2 /1 الكويت.
- 24 أكتوبر 1997: السعودية 1 /0 إيران.
2002
خاض مواجهتين، وحقق فيهما الفوز
(حقق التأهل)
- 5 أكتوبر2001: السعودية 2 /1 العراق.
- 21 أكتوبر 2001 : السعودية 4 /1 تايلاند.
2010
(لم يخض مباريات في شهر أكتوبر)
2006
مونديال (حقق التأهل)
- لعب مباراة واحدة وحقق فيها الفوز
- 12 أكتوبر 2004 : السعودية 3 /1 إندونيسيا.
2014
(لم يتأهل)
- لعب مباراة واحدة وحقق فيها التعادل
- 11 أكتوبر 2011: السعودية 0/0 تايلاند
2018
(حقق التأهل)
- خاض 3 مواجهات، فاز خلالها مرتين وتعادل مرة
- 8 أكتوبر 2015: السعودية 2 /1 الإمارات.
- 6 أكتوبر 2015: السعودية 2 /2 أستراليا.
- 11 أكتوبر 2015: السعودية 3 /1 الإمارات.
2022
(جارية حاليا)
- خاض مباراتين ، فاز في واحدة وتعادل في الثانية
- 10 أكتوبر 2019 : السعودية 3 /0 سنغافورة.
- 15 أكتوبر 2019 : السعودية 0 /0 فلسطين.
- يواجه اليابان والصين يومي 7 و 12 أكتوبر الحالي.
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