شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي إجراءات استعارة أحمد عيد من الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، برئاسة علي أبو جريشة في إنهاء إجراءات استعارة أحمد عيد الظهير الأيمن السابق للزمالك، والحالي لطلائع الجيش، لمدة موسم.

وطلب طلعت يوسف المدير الفنى للنادي الاسماعيلي التعاقد مع أحمد عيد لدعم الجبهة اليمني للدراويش في الموسم الجديد .

وأعلن الإسماعيلي التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، وعصام صبحي الظهير الأيمن للمقاصة، بجانب إنهاء إجراءات التعاقد مع الليبي محمد الترهونى الظهير الأيسر السابق لسموحة .

واستقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف على منح عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الفرصة الأكبر للظهور فى المباريات الودية التى سيخوضها الدراويش بمعسكر الإسكندرية من أجل تجهيز اللاعب للظهور فى مباريات الدراويش الرسمية بداية من نوفمبر المقبل بعدما ‏تلقى اتحاد الكرة خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف عبد الرحمن مجدي لمدة 3 شهور ابتداء من 1 أغسطس وغرامة 100 ألف جنيه، عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020.