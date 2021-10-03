شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم أبو حماد 3 / 0 في أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا بثلاثية نظيفة على فريق أبو حماد، أحد أندية الدرجة الثالثة، في أول مباراة ودية يخوضها فريق سيراميكا استعدادًا لمباريات الدوري العام، وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الثاني.

سجل باسم مرسي، الهدفين الأول والثالث لنادي سيراميكا في المباراة، بينما أحرز مصطفى ميسي الهدف الثاني، وتألق محمد إبراهيم بشكل لافت، وصنع الهدف الثاني، رغم عدم توفيقه في تسجيل ركلة جزاء خلال اللقاء، بينما أكد الحارس محمود كوكو جدارته، بالتعامل الرائع مع هجمات أبو حماد، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

ويحاول الجهاز الفني لفريق سيراميكا تجهيز جميع اللاعبين من خلال المباريات الودية قبل إنطلاق الدوري العام والذي تحدد موعد إنطلاقه يوم 25 أكتوبر الجاري.

في سياق متصل، شارك كوامي بونسو لاعب خط وسط فريق سيراميكا في تدريبات الفريق مساء الجمعة، بعد العودة من الإجازة التى حصل عليها الفريق، عقب معسكر شرم الشيخ.

وأكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن أشعة الرنين التى أجراها كوامي بونسو أثبتت سلامته، وإمكانية عودته للتدريبات الجماعية.

وتعرض لاعب وسط سيراميكا لخلع في الكتف بإحدى تدريبات الفريق أثناء المعسكر المغلق، وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التى أجراها اللاعب سلامته من أي مضاعفات في الكتف، وشارك في التدريب بشكل طبيعي.