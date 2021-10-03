شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمري: لم يصل خطاب وقف الترشح للانتخابات من وزارة الشباب والرياضة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السمري، المدير التنفيذي للزمالك، أن ناديه لم يصل له أي قرار بإيقاف الإعلان عن الترشح لانتخابات نادي الزمالك.

وأضاف السمرى، خلال تصريحات تليفزيونية: سنقوم بتنفيذ القانون وتنقية العضويات الخاصة بنادي الزمالك، وتوجد لجنة داخل النادي بتنقية العضويات منذ السبت الماضي..وقال اللجنة حاليا تقنن الأوضاع بشأن العضويات الخاصة ويتم العمل عليها حاليا من أجل التجهيز للانتخابات، وسنتابع الأمور خلال الساعات القادمة".

وكشف المدير التنفيذي للزمالك أنه ستتم إعادة الدعوة لانتخابات الزمالك، والدعوة للانتخابات ستكون في نهاية هذا الشهر، وانعقاد الانتخابات حتى شهر ديسمبر القادم.

وختم حديثه: "من تقدم اليوم على الانتخابات تم إيقاف ما حدث بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، وسيتم فتح باب الترشح من جديد بعد تقنين العضويات من جانب اللجنة، وننتظر وصول الخطاب لإقاف الترشح للانتخابات".

في نفس السياق عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماعا اليوم لبحث ما جاء في خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي وصل النادي صباح اليوم بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة، أنه تقرر خلال الاجتماع إيقاف إجراءات تلقي طلبات المرشحين ودراسة تداعيات الأمر وما ستقرره لجنة تنقية العضويات ومطالبة المديرية بالشكاوى التي تخص هذا الموضوع.

وأكدت اللجنة في اجتماعها صحة كل الإجراءات التي اتخذتها لكونها تطابق اللائحة وبالتنسيق التام مع المديرية، الجهة المختصة بنادي الزمالك وترفض تماما لفظ البطلان وأن ما تلقته المديرية من شكاوى تخص لجنة تنقية العضوية المكلفة بذلك وليس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وأن هذه المشاكل في العضوية تخص عدم السداد لفترات سابقة.