شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بوروندي لمباراة مصر وليبيا وطاقم جنوب أفريقي للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين باسيفيك مانا من بوروندي لإدارة مباراة مصر وليبيا المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبوروندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا.

كما أعلن FIFA تعيين طاقم حكام من جنوب أفريقيا لإدارة مباراة ليبيا ومصر يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الرابعة للمجموعة نفسها.

ويتكون الطاقم من فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم اوجين امدلولي حكما رابعا .. يراقب الحكام هشام قيراط من تونس ويراقب المباراة كاتشالا كالي من نيجيريا.