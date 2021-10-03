شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يعود لتدريبات الاتحاد السكندري منتصف ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حسام عاشور، لاعب وسط الاتحاد السكندري، برنامجه التأهيلي استعدادا للدوري تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور عمرو الأشلم، والدكتور محمد عنان طبيب الفريق، تمهيدا لعودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

وحسب البرنامج التأهيلي، من المقرر أن يعود حسام عاشور، للتدريبات الجماعية في النصف الأخير من ديسمبر المقبل، بعد غيابه لقرابة 7 أشهر بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

ونفى عاشور، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التي تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء في الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندرى الذى يتعرض لقطع فى الرباط الصليبى، فى أقل من عام، بعد كل من: محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.

ويصادف حسام عاشور سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلى "فورمة" المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصري، وتمت إصابته.