شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة في الاتحاد السكندرى تحصل على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الصفقات الجديدة التي أبرمها الاتحاد السكندري هذا الصيف على لقاح الوقاية من فيروس كورونا، حيث خضع اللاعبون للجرعة الأولى في أحد المراكز الطبية المتخصصة، ومن المقرر حصولهم على الجرعة الثانية في ظرف أقل من 3 أسابيع.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية، هي: المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادما من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى.