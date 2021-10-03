شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهي ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور منتصر الرملاوي، المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن كل الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى كينيا تسير على قدم وساق، من خلال التعاون المثمر مع المسئولين في وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في كينيا.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح الرملاوي أنه على تواصل مستمر مع السكرتير الثاني في سفارة مصر بكينيا أحمد رأفت لتجهيز كل متطلبات البعثة منذ لحظة الوصول إلى كينيا، حيث قام بتوفير فندق الإقامة والباصات للتنقل ومعامل التحاليل للمسحة الطبية وملاعب التدريب، مشيرا إلى أن الوفد الذي سيسافر يوم 10 أكتوبر ستكون مهمته التأكيد على كل هذه التجهيزات قبل وصول البعثة الرسمية يوم 11 من نفس الشهر.

وأشار الرملاوي، إلى أن موعد سفر البعثة سيكون في الحادية عشرة مساء يوم 11 أكتوبر، على أن يلحق بالبعثة يوم 13 في نفس الموعد خماسي المنتخب الأول: (محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمود الونش وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو) وثلاثي منتخبي المغرب وتونس أشرف بن شرقي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، حيث سيرافقهم الإداري إبراهيم زارع.

من ناحية أخرى قرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا استعدادا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا.

وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك، بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريرا شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى، ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة، وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأوكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سيسافر الفريق على ثلاث مراحل بداية من 10 أكتوبر الجارى.

كما قرر الجهاز الطبى لنادى الزمالك، خضوع الفريق لمسحة كورونا قبل السفر إلى كينيا، حيث سيتوجه الفريق على ثلاث مراحل بداية من يوم 10 أكتوبر الجارى لمواجهة توسكر الكينى، وتأتى مسحة كورونا كإجراء وقائى للفريق، إلى جانب إن السفر لكينيا يتطلب إجراء مسحة كورونا قبل السفر بموعد أقصاه 96 ساعة، لذا سيخضع جميع أفراد البعثة لتلك المسحة قبل الموعد المحدد، حيث سيخضع الفوجين المقرر لهما السفر يوم 10 و11 أكتوبر للبعثة سويا، على أن يخضع لاعبو الفريق الدوليين للمسحة بشكل منفرد، حيث سينضم اللاعبين الدوليين إلى بعثة الزمالك فى كينيا يوم 13 أكتوبر.

فيما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على مواجهة الاتحاد الليبى وديا يوم 8 أكتوبر، استعدادا للقاء توسكر الكينى فى دورى أبطال أفريقيا، حيث قال الدكتور منتصر الرملاوى المدير الإدارى للزمالك، إن المباراة ستقام على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى الرابعة عصرًا.