الامارات | محمد صلاح يصنع ويسجل هدف "مارادوني" في قمة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصنع ويسجل هدف "مارادوني" في قمة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي 2-2، اليوم الأحد، على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني (59) ومحمد صلاح (76)، فيما سجل هدفي مانشستر سيتي فيل فودين (69) وكيفين دي بروين (81).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

وشهدت المواجهة تألقاً كبيراً للنجم المصري محمد صلاح الذي أشادت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي باداءه ومعطياته الفنية التي توجها بصناعة الهدف الأول وتسجيل الثاني بطريقة مهارية عالية إذ راوغ أكثر من لاعب وسجل الهدف الذي كان سيخرج ليفربول به منتصراً لولا تدخل دي بروين بعد خمس دقائق.

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