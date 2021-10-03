الامارات | "سبيس بلوز" بشعار "غودولفين" ينتزع لقب "بري دي لافوريه" الفرنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيس بلوز" بشعار "غودولفين" ينتزع لقب "بري دي لافوريه" الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنتزع الجواد "سبيس بلوز" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق "بري دي لافوريه" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي أقيم اليوم في ختام مهرجان "الآرك" الفرنسي العريق، وجرى لمسافة 1400 متر على مضمار "لونغشام" في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف "سبيس بلوز" انتصاره الثاني في السباقات الفرنسية المخصصة للفئة الأولى "جروب 1"، عقب فوزه صيف العام الماضي بلقب سباق "بري موريس دغيس" على مضمار "دوفيل"، كما عزز جواد "غودولفين" البالغ من العمر خمسة سنوات، غلته إلى الانتصار الثالث في سباقات الفئة الأولى، والعاشر في مسيرته التي تقتصر على 18 سباقاً.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية الحفاظ على قدرات "سبيس بلوز" في المراحل الأولى للسباق، والبقاء على مقربة من المراكز الأولى، قبل إطلاق العنان للجواد في 300 متر الأخيرة، سمحت له في تجاوز منافسيه، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن قياسي بلغ دقيقة و18 ثانية و80 جزء من الثانية، بفارق الطولين عن الفرس الفرنسية "بيريل غالور" المملوكة لـ "سيا هاريس دي سانت بير" بإشراف المدرب بي تومي، والتي قادها الفارس وي جيه لي للحلول بالمركز الثاني، وليذهب المركز الثالث لممثل اليابان الجواد "إنتشيدن" المملوك لـ "كوجي مايدا" بإشراف المدرب الياباني يوشيتو يوهاجي، وقيادة الفارس راسيل ساكاي.

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