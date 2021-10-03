الامارات | حزن في مدريد.. سقوط جديد وبنزيمة يسجل الهدف اليتيم

شكرا لقرائتكم خبر عن حزن في مدريد.. سقوط جديد وبنزيمة يسجل الهدف اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُني ريال مدريد بخسارته الثانية توالياً إثر سقوطه بشكل مفاجئ أمام مضيفه إسبانيول 2-1، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

وسجّل راوول دي توماس (17) وأليكس فيدال (60) هدفي إسبانيول، فيما أحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال اليتيم (71).

وبخسارته هذه، أخفق ريال مدريد في استعادة فارق النقاط الثلاث عن جاره أتلتيكو الفائز على برشلونة 2-صفر السبت، ليتساوى فريقا العاصمة في الصدارة بـ 17 نقطة مع أفضلية الأهداف لمصلحة الفريق الملكي. فيما تقدم إسبانيول إلى المركز 12 بتحقيقه فوزه الثاني توالياً برصيد 9 نقاط.

ودخل ريال الى المواجهة عقب خسارته التاريخية أمام شيريف تيراسبول المولدافي المتواضع 1-2 في دوري أبطال أوروبا، والتي جاءت أيضا عقب التعادل السلبي أمام فياريال في الدوري المحلي الأسبوع الماضي.

غير ان مجريات المباراة جاءت مناقضة تمامًا للتوقعات التي اعطت ريال ارجحية مطلقة لتحقيق الفوز.

فعلى الرغم من امتلاك فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الاستحواذ الاكبر، لم تكن فعالية الضيوف كبيرة خلال الشوط الأول، فتمكن أصحاب الارض من مباغتة خصمهم بهدف مبكر بعد هجمة سريعة من الجهة اليمنى قبل أن يتابع دي توماس الكرة العرضية من آدريان إمباربا بسهولة داخل مرمى الحارس تيبو كورتوا (17).

ومقابل غياب الفعالية الهجومية عن ريال مدريد، ظهرت رعونة دفاعية مفاجئة للنادي المدريدي، سمحت للنادي الكاتالوني بمضاعفة تقدمه (60)، إذ تمكن فيدال من اختراق دفاع ريال بطريقة مهارية رائعة بعد تخطيه ناتشو قبل ان يسدّد كرة مقوّسة في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح ريال في فك عقمه التهديفي أخيراً في المباراة عن طريق هدّافه بنزيمة (71) إثر مجهود فردي رائع قام خلاله بمراوغة لاعبَين من اسبانيول قبل ان يسدّد في الزاوية اليمنى. لكنّه لم يتمكن من العودة بالنتيجة ليخرج اسبانيول بفوز غال على حساب ريال.

وعلى ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، فاز إلتشي على سيلتا فيغو 1-صفر.

سجّل المهاجم الارجنتيني داريو بينيديتو هدف المباراة الوحيد (49).

وتقدم إلتشي الى المركز 13 مؤقتاً برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سيلتا فيغو المركز 16 بسبع نقاط.

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