الامارات | صدمة.. سوايز يكشف المقصود من "إشارة الهاتف" بعد التسجيل في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. سوايز يكشف المقصود من "إشارة الهاتف" بعد التسجيل في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأوروغوياني لويس سواريز عن المقصود من "إشارة الهاتف" التي احتفل بها بعد تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في مرمى فريقه السابق برشلونة، مشدداً على أن "إشارة الهاتف" لم تكن موجهة لمدرب البارسا الهولندي رونالد كومان وإنما لأشخاص آخرين، على حد تعبيره.

وقال لصحيفة "ماراك" الإسبانية بعد المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 2-صفر في الدوري الإسباني: "كانت الإشارة إلى الأشخاص الذين يعرفون أن لديّ نفس الرقم وأنني مازلت أستخدم نفس الهاتف".

وكان الجمهور قد تكهن بأن لويس سواريز كان يقصد إرسال رسالة إلى كومان الذي كان وراء استغناء برشلونة عنه في الموسم الماضي، إلى أن سواريز نفى ذلك قطعاً.

وأوضح سواريز: "لا، الرسالة لم تكن لكومان على الإطلاق.. ولم أحتفل بهدفي احتراما وتعاطفا، لكوني من مشجعي برشلونة، ولمسيرتي في برشلونة، وللفترة التي يمر بها زملائي السابقون وهي صعبة، ولجماهير برشلونة، احترمت ذلك".

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