شكرا لقرائتكم خبر أنشيلوتي: تاريخي يمنعني من تدريب برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد المدير الفني لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، احتمالية توليه تدريب برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد، فيما صرح نجم ريال مدريد السابق جوتي بأنه لا يمانع في العمل بالتدريب في برشلونة.

ولمع نجم جوتي في قطاع الشباب بنادي ريال مدريد في عام 1995، وواصل التطور حتى أصبح قائدا للفريق الأول، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني 5 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ضمن عدد من الألقاب، قبل أن يرحل عن الفريق في 2010.

وعاد لاعب خط وسط المنتخب الإسباني السابق جوتي (44 عاما) إلى النادي الملكي كمدرب لفريق الشباب بين عامي 2013 و2018.

وقال أنشيلوتي، الذي يتولى حاليا تدريب ريال مدريد للمرة الثانية، إنه يستبعد احتمالية تدريبه برشلونة.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين قبل مواجهة ريال مدريد ومضيفه إسبانيول أمس، «مع كل الاحترام لناد عظيم مثل برشلونة، لا يمكنني ذلك، لا يمكنني أن أعارض تاريخي الذي يقول إنني دربت ريال مدريد، أنا مدرب ريال مدريد».