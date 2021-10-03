هالاند يغيب عن مباراتي النرويج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني أمس عدم مشاركة نجم هجومه إرلينج هالاند مع منتخب النرويج في المباراتين القادمتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم مونديال قطر 2022.

وصرح النادي بأن هالاند (21 عاما) سيظل في دورتموند كما كان مخططا له بسبب إصابة في الفخذ.

وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم قد أعرب عن أمله في إمكانية مشاركة هالاند في مباراتي المنتخب الوطني أمام كل من تركيا ومونتنيجرو في أكتوبر الحالي.

وعلق المدير الفني لدورتموند ماركو روزه على سعي الاتحاد النرويجي إلى سفر هالاند مع منتخب النرويج بقوله «أنا أتفهم موقف الاتحاد النرويجي لكنه إنسان وليس آلة، وعندما لا يكون على ما يرام، فلن يفلح الأمر».

وأضاف «إنه يجب إتاحة الفرصة لهالاند لكي يستعيد عافيته وذلك بطبيعة الحال من أجل دورتموند وكذلك أيضا من أجل المنتخب النرويجي».