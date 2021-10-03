واتفورد يقيل مدربه مونوز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفصل فريق واتفورد عن مدربه تشيسكو مونوز بعد 7 مباريات فقط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر النادي في بيان أن النتائج الأخيرة تشير بقوة إلى اتجاه سلبي في وقت يجب أن يتحسن فيه أداء وتماسك الفريق بشكل واضح.

وبعد الخسارة 0/ 1 أمام ليدز أمس الأول، توقف رصيد الفريق عند 7 نقاط من أصل 21 نقطة ممكنة. ومنذ التغلب على أستون فيلا في الجولة الافتتاحية، جاء الانتصار الوحيد للفريق أمام نوريتش سيتي، القابع في قاع الترتيب، الشهر الماضي.

وأصبح مونوز أحدث مدرب يدفع الثمن بعد تذبذب نتائج الفريق من خلال الانضمام إلى قائمة طويلة من المدربين الذين ثبت أن فترة توليهم تدريب النادي لم تدم طويلا.

ويعني رحيله أن الفريق سيبحث عن المدير الفني رقم 17 في 10 سنوات.

وذكر بيان النادي «يؤكد واتفورد أن تشيسكو مونوز ترك منصبه في النادي كمدير فني. سيظل واتفورد ممتنا لتشيسكو للدور الذي لعبه في ضمان صعود الفريق للدوري الممتاز، ويتمنى له التوفيق في مستقبله المهني في كرة القدم».