شكرا لقرائتكم خبر لابورتا يعلن استمرار كومان مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالدو كومان، امتنانه إزاء الوضوح بشأن مستقبله في تدريب الفريق، وذلك بعدما أعلن رئيس النادي خوان لابورتا استمراره في منصبه، رغم الضغوط الواقعة على المدرب في الوقت الحالي.

وتردد على نطاق واسع أن كومان على وشك الإقالة خلال هذا الأسبوع، وأن مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد ربما تكون الأخيرة له في المنصب.

وبدا كومان متقبلا لهذا المصير خلال حديثه مع الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، والذي عقد الجمعة الماضي، حيث انتقد لابورتا لعدم إبلاغه بالوضع وجها لوجه.

لكن لابورتا أعلن أمس الأول قبل المباراة التي خسرها برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 0/ 2، أن كومان ليس مهددا بالرحيل عن منصبه بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وبعد تأكد حصوله على مهلة جديدة، بدأ كومان الاستعداد لمباريات الفريق عقب فترة التوقف الدولي التي تستمر أسبوعين.

وقال كومان عقب مباراة أتلتيكو مدريد»المحادثة التي أجريتها مع لابورتا عبر الهاتف في الليلة الماضية كانت رائعة. تحدثنا أيضا هذا الصباح بشأن الفريق والنادي وأمور أخرى. على الأقل، أصبح الآن هناك وضوح بشأن هذا الأمر. من المهم بالنسبة للفريق أن يكون هناك وضوح».

وتابع «لكننا فريق برشلونة، ويجب الآن أن نبدأ الفوز بالمباريات. الضغط يكون قائما بالنسبة لأي مدرب، خاصة في برشلونة. بعد فترة التوقف الدولي، أمامنا ثلاث مباريات يجب الفوز بها».

وأضاف «تحدثنا معا، واتخذ الرئيس قراره».

ولدى سؤاله عما إذا كان قد تمنى الحصول على دعم لابورتا في وقت سابق، قال كومان «أعتقد هذا، لكن يجب علينا أن نسلط الضوء على أن ذلك حدث الآن، وسيجلب لنا الهدوء».

وجاء إعلان لابورتا عن دعمه لكومان بعد 5 مباريات حقق برشلونة خلالها انتصارا واحدا، وذلك قبل الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد.