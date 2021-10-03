بأسيست وهدف عالمي.. محمد صلاح يتألق في تعادل ليفربول ومانشستر سيتي في أقوى مباريات الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ليفربول بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفليد"، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريق، حيث كان فريق مانشستر سيتي الأكثر خطورة.

وفي الشوط الثاني، بدأت الإثارة حين قدم النجم المصري محمد صلاح فاصلا مهاريا وراوغ أكثر من لاعب ويهدي ساديو ماني تمريرة سحرية، يسجل منها هدف ليفربول الأول في الدقيقة 59، ليرفع المهاجم السنغالي رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم والهدف الـ99 في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ونجح فيل فودين في إحراز هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 69 إثر تمريرة حاسمة من البرازيلي جابرييل جيسوس.

وفي الدقيقة 76، تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني للريدز بمهارة رائعة إثر تخطيه أكثر من لاعب ليسدد في المرمى بقدمه اليمنى، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم والـ103 في تاريخ البريميرليج.

وفي الدقيقة 80، تمكن البلجيكي كيفن دي بروين من تسجيل هدف السيتي الثاني من تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها في جسد جويل ماتيب وتسكن مرمى أليسون.

بتلك النتيجة يحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يحتل المركز الثالث.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بالمشاركة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: كيرتس جونز - فابينيو - هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

بينما دخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو

خط الوسط: رودري - دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جريليش - فودين - جيسوس