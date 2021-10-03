في قمة ليفربول ومانشستر سيتي.. محمد صلاح يسجل أجمل أهداف «البريميرليج» هذا الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

أحرز النجم العربي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك مانشستر سيتي، في المباراة المقامة بينهما حاليا ًعلى ملعب "أنفيلد" في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

وفي الدقيقة 76، سجل محمد صلاح الهدف بمهارة رائعة بعدما تخطى أكثر من لاعب ليسدد في المرمى بقدمه اليمنى، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم والـ103 في تاريخ البريميرليج.

وفي الدقيقة 81 أحرز كيفين دي بروين هدف التعادل للسيتي في شباك "الريدز".

وكان ساديو ماني قد تقدم لليفربول في الدقيقة 59 من أسيست رائع للنجم محمد صلاح، قبل أن يحرز فيل فودين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 69 .

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: كيرتس جونز - فابينيو - هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني

فيما دخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو

خط الوسط: رودري - دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جريليش - فودين - جيسوس