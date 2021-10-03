شكرا لقرائتكم خبر عن الجنوب سودانى مالونج حكمًا لمواجهة المصرى مع الموارد الأوغندى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة المصرى ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، إلى طاقم تحكيم دولى من جنوب السودان.

يقود الطاقم حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من جاسم مادير "مساعد حكم أول" وروبرت هنرى "مساعد حكم ثاني" بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.

فيما تم اسناد مهام مراقب المباراة إلى الرواندى أليكسيس ريدامبتوس، بينما يتولى التنزانى أبدى سود مهام مراقب الحكام، ويقوم الأوغندى بوجينجو أبولو بمهام التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جدير بالذكر أن المباراة ستقام فى تمام الساعة الرابعة عصرًا - الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة - يوم السبت الموافق السادس عشر من أكتوبر الجارى على ملعب سانت مارى "المغطى بالنجيل الصناعي" بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

وفاز سلطات الموارد في الدور التمهيدي على البن الإثيوبي، حيث انتصر ذهابا بهدفين مقابل لا شيء ذهابا في أوغندا، قبل أن يعود ويفوز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إثيوبيا.

ووصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.