شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أحمد حجازي لتدريبات المنتخب استعدادًا لمواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم المنتخب الوطني تدريبه في اليوم الثاني على التوالي ضمن المعسكر المغلق ببرج العرب استعدادًا للقاء ليبيا يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم، وأقيمت تدريبات اليوم على مرحلتين، حيث أدى اللاعبون تدريبًا صباحيًا في قاعة الجمانزيوم بفندق الإقامة، فيما أقيم التدريب المسائي بالملعب الفرعي باستاد الجيش ببرج العرب، وشهد انضمام أحمد حجازي المحترف في نادي الاتحاد السعودي إضافة إلى اللاعبين الـ18 الذين انطلق بهم المعسكر أمس، ومن المقرر أن يتوافد باقي اللاعبين المحترفين بالخارج خلال يومي غد وبعد غد لتكتمل قائمة اللاعبين المختارين، مع انطلاق التجمع الدولي رسميا.

وبمناسبة انطلاق التجمع الدولي قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عقد مؤتمر صحفي في السادسة إلا ربعًا من مساء غد بقاعة المؤتمرات الصحفية بستاد الجيش ببرج العرب يتحدث فيه عن استعدادات فريقه للقاء ليبيا، وذلك قبل انطلاق التدريب المغلق في السادسة مساء.

من ناحية أخري يحرص كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على متابعة جزء من تدريبات حراس مرمى المنتخب الوطنى الأربعة محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحى تحت قيادة عصام الحضرى مدرب حراس المرمى.

يأتى ذلك لتحفيز الحراس الأربعة على تقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات واشعال المنافسة فى التدريبات، كما طلب تقريرا من الحضرى عن مستوى كل حراس بشكل مستمر.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.