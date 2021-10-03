شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد السكندرى "نانا" ينضم لمنتخب جامايكا لمواجهتى أمريكا وهندوراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم المدافع الجامايكي داميون لوي نانا لاعب الاتحاد السكندري لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لمواجهتى أمريكا وهندوراس في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم.

وغادر نانا تدريبات الاتحاد السكندري في الساعات الماضية متجها لجامايكا للمشاركة في المعسكر الذى يقيمه منتخب بلاده استعدادًا للتصفيات القارية المؤهلة للمونديال.

وخضع فريق الاتحاد السكندرى، أول أمس، لمعسكر بدني شاق للاعبين على شاطئ البحر بالإسكندرية، لرفع الكفاءة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وتدرب اللاعبون على بعض الفقرات الخاصة، وعلى رأسهم محمد عبد المنصف وسعيدو سيمبورى وبنجامين بواتينج وعبد الغنى محمد وباقى اللاعبين.

وحرص العميد على تكليف اللاعبين بمران بدني على الرمال وتدريبات جرى لمسافة 10 كم لرفع اللياقة البدنية للاعبين، وخاصة الصفقات الجديدة التي نجح النادي في ضمها.

وشمل المران على فقرة غطس للاعبين والتدريب على الكرة في المياه، في إطار خطة الجهاز الفني للارتقاء بالمستوى البدنى للفريق.