شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد لاعبيه المصابين.. ومتولي يحتاج أسبوعًا قبل العودة للمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي جهود كل لاعبيه المصابين في الوقت الحالي باستثناء محمود متولي في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من الموسم الجديد والتي يستهلها بمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومن ثم بطولة الدوري المصري الممتاز التي تنطلق 25 أكتوبر الجاري.

ويعد محمود متولي هو اللاعب الوحيد الذي لم يستعد الأهلي جهوده في ظل حاجة اللاعب لعدة أيام بحد أقصى أسبوع قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

وعاد لتدريبات الأهلي بعد التعافي من الإصابة كلا من حسين الشحات بعد تعافيه من إجهتد الضامة وياسر إبراهيم، بعد تعافيه من إجهاد الأمامية والمتواجد حاليا في معسر منتخب مصر، وبيرسي تاو الذي انتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في معسكر منتخب بلاده السابق.

وعقد المدير الفني محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة وتجديد دوافع اللاعبين.

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في جزء من التدريبات الجماعية، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن بيرسي تاو سوف يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ابتداء من اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة 3 أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمام الغابة انتهت بفوز الفريق بـ7 أهداف دون رد، ثم منح الجهاز الفني راحة ثلاثة أيام للاعبين قبل أن يواصل استعداداته اليوم لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.