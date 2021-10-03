شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم سنورس الفيوم بثنائية وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المقاصة على نظيره سنورس، أحد فرق الدرجة الثالثة بدوري المظاليم بالفيوم، بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن تحضيرات الفريق الفيومي للموسم الجديد، وأحرز الهدفين ثنائي إفريقي من ضمن اللاعبين الذين يخضعون للاختبارات في فريق المقاصة.

من جانبه، أكد إسلام عادل مدرب المقاصة أن فريقه يخوض عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى مع فرق الدرجة الثالثة ثم الدرجة الثانية ومن ثم الدوري الممتاز، من أجل تجهيز لاعبيه جيدًا لانطلاقة الموسم الجديد.

أوضح عادل أن الجهاز الفني للمقاصة يحرص على اختبار أكثر من لاعب أجنبي في المباريات الودية بالوقت، لانتقاء أفضل العناصر وقيده في قائمة الموسم الجديد قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي الحال، في ظل عدم امتلاكه لاعبين أجانب سوى الثنائي سيرجي ايريك وجون ايفيري.

أشار إلى أن فريق يسابق الزمن للانتهاء من ملف الصفقات الجديدة في ظل حاجة الفريق الفيومي لـ5 لاعبين جدد لتدعيم صفوف المقاصة مع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لسد العجز في كل المراكز بصفوف فريقه.