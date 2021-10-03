شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك: صحة كل الإجراءات الخاصة بالدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعًا اليوم لبحث ما جاء في خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي وصل النادي صباح اليوم بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنه تقرر خلال الاجتماع إيقاف إجراءات تلقي طلبات المرشحين ودراسة تداعيات الأمر وما ستقرره لجنة تنقية العضويات ومطالبة المديرية بالشكاوى التي تخص هذا الموضوع .

وأكدت اللجنة في اجتماعها صحة كل الإجراءات التي اتخذتها لكونها تطابق اللائحة وبالتنسيق التام مع المديرية، الجهة المختصة بنادي الزمالك وترفض تماما لفظ البطلان وأن ما تلقته المديرية من شكاوى تخص لجنة تنقية العضوية المكلفة بذلك وليس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وأن هذه المشاكل في العضوية تخص عدم السداد لفترات سابقة.

من ناحية أخرى قرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا استعدادا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا.

وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأوكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سيسافر الفريق على ثلاث مراحل بداية من 10 أكتوبر الجارى.

كما قرر الجهاز الطبى لنادى الزمالك، خضوع الفريق لمسحة كورونا قبل السفر إلى كينيا حيث سيتوجه الفريق على ثلاث مراحل بداية من يوم 10 أكتوبر الجارى لمواجهة توسكر الكينى وتأتى مسحة كورونا كإجراء وقائى للفريق إلى جانب إن السفر لكينيا يتطلب إجراء مسحة كورونا قبل السفر بموعد أقصاه 96 ساعة، لذا سيخضع جميع أفراد البعثة لتلك المسحة قبل الموعد المحدد حيث سيخضع الفوجين المقرر لهما السفر يوم 10 و11 أكتوبر للبعثة سويًا على أن يخضع لاعبى الفريق الدوليين للمسحة بشكل منفرد حيث سينضم اللاعبين الدوليين إلى بعثة الزمالك فى كينيا يوم 13 أكتوبر.

فيما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على مواجهة الاتحاد الليبى وديًا يوم 8 أكتوبر، استعدادا للقاء توسكر الكينى فى دورى أبطال أفريقيا، حيث قال الدكتور منتصر الرملاوى المدير الإدارى للزمالك، إن المباراة ستقام على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى الرابعة عصرًا.