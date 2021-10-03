شكرا لقرائتكم خبر عن الننى ومصطفى محمد ينضمان لمنتخب مصر غدًا.. وصلاح الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، عن وصول محمد النني وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد غدًا الإثنين، فيما يصل أحمد حجازي مساء اليوم، ومحمد صلاح بعد غدٍ الثلاثاء.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادًا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وتضم القائمة 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.