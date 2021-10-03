شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك و توسكر الكينى .. نتائج الأبيض مع صافرة الحكم باملاك تيسما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى فى كينيا.

ومن المقرر أن يعاونه طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعد أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعد ثانى وليما نجويسى حكما رابعا.

سبق للحكم باملاك تيسما إدارة عدة مباريات للفرق المصرية عامة و الزمالك خاصة فنجد أن أرقامه مع الأبيض كالتالى:

أدار تيسيما 4 مباريات للزمالك، فاز في اثنان وتعادل في واحدة وخسر مثلها ،حيث فاز على نهضة البركان في نهائي الكونفدرالية وتوج باللقب الأفريقي ، وتغلب على زيسكو وفاز بهدفين نظيفين في أخر مباراة يديرها باملاك للأبيض.

وسبق له أيضًا إدارة مواجهة الزمالك مع يانج افريكانز وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما عام 2012 ، بينما خسر الأبيض مع صافرة باملاك في الكونفدرالية عام 2015 أمام ليوبار الكونغولى.