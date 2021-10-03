أفشة يرفض الراحة وينتظم فى مران الأهلى.. وشريف راحة 3 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يرفض الراحة وينتظم فى مران الأهلى.. وشريف راحة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف، لاعب الفريق، راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية.
وحرص الجهاز الفني على منح محمد شريف راحة من التدريبات، فيما شهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة بناء على رغبته، كما شارك حسين الشحات في التدريبات، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، التي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.
كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.
وكان الشحات قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.
يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.