شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يرفض الراحة وينتظم فى مران الأهلى.. وشريف راحة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد شريف، لاعب الفريق، راحة ٣ أيام من التدريبات الجماعية. وحرص الجهاز الفني على منح محمد شريف راحة من التدريبات، فيما شهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي أفشة بناء على رغبته، كما شارك حسين الشحات في التدريبات، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، التي استمرت لمدة ٣ أيام، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.

كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

وكان الشحات قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.