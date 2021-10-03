مصطفى محمد ينتفض ويسجل الثاني في ريزة سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

واصل مصطفى محمد المهاجم المصري والمحترف في صفوف جالاتا سراي، أهدافه في مباراة ريزة سبور في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي.

وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 74 بعد عرضية استقبلها ليحولها إلى هدف ويسجل هدفه الثاني في المباراة.

وكان مصطفى محمد سجل هدفه الأول في المباراة والموسم الحالي في الدقيقة الخامسة، حيث شارك المهاجم المصري في 13 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر عقب مباراة جالاتا سراي الحالي، من أجل الاستعداد لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم والتي ستقام في قطر 2022.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد يلعب في صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الزمالك، لكن يمتلك الفريق التركي أحقية شراء اللاعب بصورة نهائية.