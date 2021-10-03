هدف عالمي.. صلاح يتلاعب بدفاع السيتي ويسجل الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تلاعب محمد صلاح نجم ليفربول، بدفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في لقاء مقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

هدف صلاح جاء بعدما راوغ دفاع مانشستر سيتي ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعدما ساهم "مو" في الهدف الأول لصالح ساديو ماني.

وأصبح هدف صلاح هو السادس له في الدوري الإنجليزي ليتساوى مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي برصيد (6 أهداف).

جدير بالذكر أن هدف صلاح هو السابع له في شباك مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017.