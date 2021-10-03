اخبار الرياضه

بصناعة صلاح.. ماني يحطم صمود مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

استطاع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ، أن يسجل في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة على ملعب "الآنفيلد" ضمن الأسبوع السابع من مسابقة .

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 59 بصناعة محمد صلاح الذي مرر كرة رائعة لساديو ماني لينفرد بمرمى مانشستر سيتي ويسجل الهدف الأول للريدز.

ويسعى محمد صلاح للتسجيل أمام السيتي لمواصلة أهدافه في بريميرليج هذا الموسم بعدما سجل خمسة أهداف حتى الآن من ست جولات.

جدير بالذكر أن ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي من حيث النقاط حيث يمتلك "الريدز" 14 نقطة مقابل 13 نقطة للسيتي.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا