بصناعة صلاح.. ماني يحطم صمود مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

استطاع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، أن يسجل في شباك مانشستر سيتي في المباراة المقامة على ملعب "الآنفيلد" ضمن الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإنجليزي.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 59 بصناعة محمد صلاح الذي مرر كرة رائعة لساديو ماني لينفرد بمرمى مانشستر سيتي ويسجل الهدف الأول للريدز.

ويسعى محمد صلاح للتسجيل أمام السيتي لمواصلة أهدافه في بريميرليج هذا الموسم بعدما سجل خمسة أهداف حتى الآن من ست جولات.

جدير بالذكر أن ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي من حيث النقاط حيث يمتلك "الريدز" 14 نقطة مقابل 13 نقطة للسيتي.