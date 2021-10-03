في بيان رسمي.. لجنة الزمالك تؤكد صحة الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكدت اللجنة التي تدير شئون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس النادي، صحة كل الإجراءات الخاصة التي اتخذتها لانتاخب مجلس جديد للنادي، مشيرة إلى أنها ترفض لفظ البطلان وأن ما تلقته المديرية من شكاوى تخص لجنة تنقية العضوية المكلفة بذلك.

وكان نادي الزمالك فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، على أن يبدأ تقديم الأوراق بداية من السبت الموافق 2 أكتوبر ولمدة 7 أيام متتالية.

وأخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي ببطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود أخطاء كثيرة.

وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اجتماعا اليوم لبحث ما جاء في خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي وصل النادي صباح اليوم بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة أنه تقرر خلال الاجتماع إيقاف إجراءات تلقي طلبات المرشحين ودراسة تداعيات الأمر وما ستقرره لجنة تنقية العضويات ومطالبة المديرية بالشكاوى التي تخص هذا الموضوع.

وأكدت اللجنة في اجتماعها صحة كل الإجراءات التي اتخذتها لكونها تطابق اللائحة وبالتنسيق التام مع المديرية، الجهة المختصة بنادي الزمالك.

وأشار بيان لجنة الزمالك، إلى أنه يرفض تماما لفظ البطلان وأن ما تلقته المديرية من شكاوى تخص لجنة تنقية العضوية المكلفة بذلك وليس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وأن هذه المشاكل في العضوية تخص عدم السداد لفترات سابقة.