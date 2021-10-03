مصطفى محمد يسجل في ريزه سبور بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

افتتح المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي موسمه في التسجيل أمام ريزه سبور في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري التركي.

هدف مصطفى محمد جاء في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم.

هذا الهدف هو الأول لمصطفى محمد في الموسم الجديد بعدما شارك حتى الآن بواقع 13 مباراة في كافة المسابقات سواء كانت محلية أو قارية.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد لمعسكر المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة للاستعداد لمواجهتي ليبيا في إطار الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.