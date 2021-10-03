ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعرض ريال مدريد للخسارة أمام فريق إسبانيول، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى النقطة 9 في المركز 12.

وتأتي خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول، بعد أيام قليلة من خسارته في دوري أبطال أوروبا بثنائية أيضاً مقابل هدف أمام فريق شيريف تيراسبول المولدوفي.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء عن طريق راؤول دي توماس بعدما استغل اللاعب تمريرة أرضية من الظهير الأيمن أدريان إمباربا ليودع الكرة في شباك تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

واستطاع إسبانيول مضاعفة النتيجة في الدقيقة 60 بعدما وصلت تمريرة إلى أليكس فيدال الذي انطلق مسرعًا، ومرر الكرة بين قدمي ناتشو بشكل رائع واخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة لتسكن داخل شباك تيبو كورتوا حارس الريال.

وألغى حكم اللقاء هدف لصالح ريال مدريد سجله كريم بنزيما في الدقيقة 66 من عمر المباراة، لوجود تسلل على يوفيتش الذي مرر له الكرة داخل منطقة الجزاء.

وقلص كريم بنزيما النتيجة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، بعدما مرر يوفيتش الكرة إلى بنزيما الذي راوغ مدافعي إسبانيول وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.