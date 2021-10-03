مران الأهلي.. استجابة لطلب أفشة.. مشاركة الشحات.. وراحة لشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استأنف الأهلي تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر والمقرر لها 16 من الشهر الجاري ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة سبيلة ثلاثة أيام، قبل أن يتم استئناف التدريبات حيث كانت البداية بمحاضرة نظيرة للاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن التحديات المقبلة.

وشهد المران مشاركة حسين الشحات في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام.

وكان الشحات قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وفي سياق متصل، منح محمد شريف، لاعب الفريق، راحة ثلاثة أيام من التدريبات الجماعية، بعد خروجه من قائمة المنتخب التي تخوض مباراتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

وحرص الجهاز الفني على منح محمد شريف راحة من التدريبات، فيما شهد مران الأهلي اليوم مشاركة محمد مجدي "أفشة" بناء على رغبته.

كما خاض حراس مرمى الأهلي تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

يذكر أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.