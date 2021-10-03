ريزه سبور 2- 2 جالاتا سراى.. مصطفى محمد يسجل التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا مباراة ريزه سبور أمام جالاتا سراي التي تقام في السادسة من مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري التركي.

وتشهد المباراة مشاركة مهاجم منتخب مصر، مصطفى محمد أساسيًا مع جالاتا سراي.

وجاء التشكيل كما يلي: موسليرا، يدلين، تايلان، الباصلان، فان آنهولت، ريان بابل، مصطفى محمد، بيركان، نيلسون، جيجالداو، سفيان فيغولي.

ويحتل جالاتا سراي المركز الـ11 في جدول ترتيب أندية الدوري التركي، برصيد 11 نقطة، أما ريزه سبور فيقع بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

أحداث المبارة

وبعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة ترجم فريق جالاتا سراي سيطرته لهدف مبكر في الدقيقة 5 عن طريق اللاعب مصطفى محمد، بعدما استغل خطأ دفاعي في إبعاد كرة عرضية، ليطلق تصويبة بيسراه سكنت شباك ريزه سبور.

وتمن اللاعب جويل بوهانبالو من إدراك التعادل لفريق ريزة سبور في الدقيقة 17، ليعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 26.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه مصطفى محمد مع حلول الدقيقة 42، لكنه عاد في الدقيقة 75 ويسجل هدف التعادل لفريق جالاتا سراي.