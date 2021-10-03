هدف عالمي و"أسيست" لصلاح.. سيتي يخطف التعادل من ليفربول ويحرمه من الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

سجل محمد صلاح هدفا عالميا، وصنع آخر لساديو ماني، في تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي 2-2 في قمة الدوري الإنجليزي بالجولة السابعة من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده لـ15 نقطة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر بـ16 نقطة، فيما يحل السيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة نفس رصيد يونايتد وإيفرتون وبرايتون.

تقدم ماني بإحراز الهدف الأول، قبل أن يتعادل فودين، ثم عادل صلاح ليسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة، قبل أن يرد سريعا دي بروين بإحراز هدف التعادل لمانشستر سيتي.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، الدفاع: جيمس ميلنر، جويل ماتيب، فيرچيل ڤان دايك، آندي روبيرتسون، خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كورتيس چونز، خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون، خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو، خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، برناردو سيلفا، خط الهجوم: جابرييل جيسوس، جاك جريليش، فيل فودين.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من ليفربول فيما اكتفى مانشستر سيتي لإغلاق المساحات أمام الثلاثي الهجومي للريدز.

وجاءت الدقيقة 20 ليتلاعب برناردو سيلفا بدفاع ليفربول ليمرر كرة رائعة لفودين أمام المرمى، ولكن أليسون تصدى ليجافظ على شباكه نظيفة.

ونال روبن دياش بطاقة صفراء في الدقيقة 26.

بعدها انقلبت المباراة وبدأ السيتي الضغط وامتلاك الكرة، ليسقط فودين داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30 بعد التحام مع ميلنر ولكن الحكم أمر باستمرار اللاعب وسط اعتراض من النجم الإنجليزي الشاب.

بعدها لعب دي بروين رأسية بعد عرضية رائعة ولكن مرت بجوار القائم، ليستمر ضغط السيتزن.

ونال ميلنر بطاقة صفراء في الدقيقة 41 بعد عرقلة فودين.

وتألق أليسون بيكر في الدقيقة الأخيرة من الشوط لينقذ انفرادا أمام فودين السريع، ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي في الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، أتيحت فرصة لجوتا على حدود منطقة الجزاء، ولكن تباطأ ليبعدها روبن دياش.

وفي الشوط الثاني، انطلق محمد صلاح في الدقيقة 57 ومرر كرة رائعة لساديو ماني داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك مسجلا الهدف الأول للريدز.

ونال جوتا بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على دي بروين، ليخرج بعدها ويدخل فيرمينو بدلا منه، فيما دفع جوارديولا بستيرلينج.

وفي الدقيقة 68 نجح فودين في تسجيل هدف التعادل بعد مرور رائع من خيسوس ليمرر للنجم الإنجليزي داخل منطقة الجزاء ليسدد قوية في شباك أليسون.

ونجح صلاح في إحراز الهدف الثاني لليفربول، بطريقة عالمية في الدقيقة 77، بعد مروره من دفاع سيتي ليسدد بيمناه في شباك السيتي.

ورد سيتي سريعا بهدف من تصويبة دي بروين من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أليسون وتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة.

وأنقذ رودري هدفا لفابينو أمام الشباك الخالية، لتنتقل الكرة لضربة ركنية لليفربول، لتستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة لتنتهي القمة بالتعادل بهدفين لكل فريق.