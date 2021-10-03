نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي في الدوري الانجليزي..صلاح يُبهر العالم ودي بروينه يخطف النقطة

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ومان سيتي في الدوري الانجليزي ضمن قمة مباريات الجولة 7، والمقرر إقامتها على ملعب أنفيلد روود، بداية من الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

دخل ليفربول مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد تحقيق فوز كبير بخماسية أمام بورتو وسط الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، بينما تجرع مانشستر سيتي الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في نفس الجولة من دوري الأبطال.

واحتل زملاء محمد صلاح المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم، بفارق نقطة واحدة عن رفاق كيفن دي بروين أصحاب المركز السادس برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

بالنسبة لأبرز غيابات الفريقين في مباراة اليوم، افتقد يورجن كلوب لخدمات كل من ترينت أليكساندر أرنولد، وهارفي إليوت، وتياجو ألكانتارا، بينما افتقد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا لجهود وسط الميدان الألماني إيلكاي جوندوجان، و الظهير الأيسر الأوكراني زينتشينكو بسبب الإصابة.

ليفربول 2-2 مانشستر سيتي

الدوري الانجليزي – الجولة 7

ملعب أنفيلد روود

انتهت

اهداف المباراة

الدقيقة 59 | هدف تقدم ليفربول عن طريق “ساديو ماني” – صناعة “محمد صلاح”

الدقيقة 69 | هدف تعادل مان سيتي عن طريق “فيل فودين” – صناعة جابريال جيسيوس”

الدقيقة 76 | محمد صلاح يسجل الهدف الثاني بعد ان تلاعب بدفاعات السيتي

الدقيقة 81 | كيفين دي بروين يتعادل للسيتي 2-2

تقرير المباراة بعد قليل..