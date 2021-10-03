تعرف على موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دور نصف النهائي ببطولة دوري الامم الاوروبية، والمقرر إقامته على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الايطالية.

يخوض منتخب الديوك مواجهتهم المقبلة في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية بمعنويات مرتفعة بعد أن تمكنوا من اكتساح منتخب السويد بالجولة الماضية برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهم يوم 17-11-2020.

على الجانب الآخر حقق المنتخب البلجيكي ذات النتيجة عندما تغلب على نظيره الدنماركي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويرجع عدد المواجهات المباشرة بين المنتخبان الى 74 مباراة (رسمية وودية)، استطاع خلالها المنتخب البلجيكي من الفوز في 30 مباراة، بينما فاز المنتخب الفرنسي في 25 مباراة، وخيم التعادل بينهما في 19 مباراة.

ويعود آخر لقاء جمع فرنسا وبلجيكا الي يوم 10-7-2018 عندما ألتقيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، وفاز الديوك بهدف نظيف سجله صامويل أومتيتي في الدقيقة 51.

ما هو موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الامم الاوروبية والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة بلجيكا وفرنسا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية على قناة بي إن سبورتس بريميم 1 بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”.