جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارة ريال مدريد امام اسبانيول «فرصة سوسيداد للانفراد بالصدارة»

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارة ريال مدريد امام اسبانيول في الجولة الثامنة، ضمن مباريات اليوم الاحد 3-10-2021.

تلقى ريال مدريد الخسارة الثانية تواليًا والأولى له في الدوري الاسباني هذا الموسم على يد اسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب باور 8 بمدينة برشلونة.

وخسر الفريق الملكي منتصف الأسبوع الماضي على ملعبه أمام «شيريف تيراسبول» المولدوفي، ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

ولكن رغم خسارته اليوم، حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني بشكل مؤقت، حيث يمتلك ريال سوسيداد فرصة اقتناص الصدارة حال فوزه على خيتافي في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

وافتتح لاعب ريال مدريد السابق «راؤول دي توماس» التسجيل لنادي اسبانيول في الدقيقة (17)، ليصبح أول لاعب من صغير كتالونيا يسجل ضد كل من ريال مدريد واتلتيكو مدريد في نفس الموسم من الدوري الاسباني منذ راؤول تامودو في 2007/08.

وزاد ظهير برشلونة السابق «أليكس فيدال» معاناة ريال مدريد بمضاعفة النتيجة في الدقيقة (60)، قبل أن يدرك كريم بنزيمة هدف المرينجي الوحيد في الدقيقة (71).

وأصبح كريم بنزيمة أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف منذ بداية الموسم في الدوريات الخمس الكبرى، حيث أحرز 9 أهداف في 8 مباريات لعبها في اللا ليجا حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارة ريال مدريد امام اسبانيول

1- ريال مدريد – 17 نقطة – لعب 8

2- اتلتيكو مدريد – 17 نقطة – لعب 8

3- ريال سوسيداد – 16 نقطة – لعب 7

4- اشبيلية – 14 نقطة – لعب 6

5- اوساسونا – 14 نقطة – لعب 8

6- رايو فاليكانو – 13 نقطة – لعب 8

7- اثلتيك بلباو – 13 نقطة – لعب 8

8- فالنسيا – 12 نقطة – لعب 8

9- ريال بيتيس – 12 نقطة – لعب 7

10- برشلونة – 12 نقطة – لعب 7

11- ريال مايوركا – 11 نقطة – لعب 8

12- إلتشي – 9 نقاط – لعب 8

13- فياريال – 8 نقاط – لعب 6

14- سيلتا فيغو – 7 نقاط – لعب 8

15- قادش – 7 نقاط – لعب 8

16- اسبانيول – 6 نقاط – لعب 7

17- ليفانتي – 4 نقاط – لعب 8

18- غرناطة – 3 نقاط – لعب 7

19- ديبورتيفو ألافيس – 3 نقاط – لعب 7

20- خيتافي – 0 نقاط – لعب 7