نتيجة مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الاسباني – الجولة 8

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الاسباني، ضمن مباريات الجولة الـ 8، والتي أقيمت على ملعب إسبانيول أرينا (كورنيا آل برات).

ألحق فريق إسبانيول الهزيمة الأولى بفريق ريال مدريد في الدوري الإسباني، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1.

وتقدم إسبانيول بهدف سجله راؤول دي توماس في الدقيقة 17 وأضاف أليكس فيدال الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 60 قبل أن يسجل كريم بنزيمة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71.

ورفع إسبانيول رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

فيما توقف رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد ، حيث تلقى الريال أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.

عاد ريال مدريد إلى الليجا بعد ظهر اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021 حيث كان يتطلع إلى استعادة تقدمه في صدارة الدوري الإسباني، والعودة إلى سكة الانتصارات بعد التعثر أمام فياريال محلياً، وشيريف تيراسبول أوروبياً.

وشهدت ليلة السبت استمرار اللوس بلانكوس في الصدارة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، لكن بفارق الأهداف فقط، بعد أن قام رجال دييجو سيميوني بتحقيق المطلوب أمام برشلونة.

لكن رجال كارلو أنشيلوتي لعبوا مباراتهم اليوم في كاتالونيا حيث واجهوا إسبانيول العائد هذا الموسم لمصاف الكبار على ملعبه.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد الاساسية اليوم : في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، وفي خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو، وفي خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، ويقود خط الهجوم: إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.

ريال مدريد 1-2 اسبانيول

الدوري الاسباني – الجولة 8

ملعب إسبانيول أرينا (كورنيا آل برات)

انتهت

اهداف المباراة

الدقيقة 17 | اسبانيول يتقدم عن طريق “راؤول دي طوماس” – صناعة “ادريان ايمباربا بلازكيز”

الدقيقة 61 | اسبانيول يُضيف الهدف الثاني عبر “أليكس فيدال”

الدقيقة 71 | كريم بنزيمة يسجل هدف تقليص الفارق

تقرير المباراة

وفيما كانت كل المؤشرات توحي بفوز سهل للفريق الابيض، حيث سبق لريال ان هزم إسبانيول 104 مرات من اصل 172 مواجهة بين الجانبين في الدوري الإسباني، في أفضل سجل للفريق المدريدي امام اي خصم آخر في تاريخ المسابقة. كما فاز ريال في تسع من اصل 11 مواجهة جمعته بإسبانيول على ملعب الأخير “باور 8”.

غير ان مجريات المباراة جاءت مناقضة تمامًا للتوقعات التي اعطت ريال ارجحية مطلقة لتحقيق الفوز.

فعلى الرغم من امتلاك فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الاستحواذ الاكبر، لم تكن فعالية الضيوف كبيرة خلال الشوط الأول، فتمكن أصحاب الارض من مباغتة خصمهم بهدف مبكر بعد هجمة سريعة من الجهة اليمنى قبل أن يتابع دي توماس الكرة العرضية من آدريان إمباربا بسهولة داخل مرمى الحارس تيبو كورتوا (17).

وفيما سيطر الفريق الملكي على نسبة الاستحواذ الاعلى في الشوط الاول، الا انهم لم يستطعوا مجاراة طاقة اسبانيول فدخل ريال الى استراحة ما بين الشوطين متأخرا بهدف بخلاف كل التوقعات التي رجحت عودته الى العاصمة بفوز سهل.

واستهل انشيلوتي الشوط الثاني بإستبدال لاعب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا بعد عرض ضعيف في الشوط الاول، ليحلّ مكانه الجناح البرازيلي رودريغو املا في تنشيط الاطراف. واستمر ريال مدريد في اخفاقه بترجمة سيطرته على الكرة الى فعالية هجومية حقيقية.

ومقابل غياب الفعالية الهجومية عن ريال مدريد، ظهرت رعونة دفاعية مفاجئة للنادي المدريدي، سمحت للنادي الكاتالوني بمضاعفة تقدمه (60)، إذ تمكن فيدال من اختراق دفاع ريال بطريقة مهارية رائعة بعد تخطيه ناتشو قبل ان يسدّد كرة مقوّسة في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي ظل تأخره بهدفين، عمد أنشيلوتي الى اجراء تبديلين سريعين لتنشيط الفريق هجوميا، فدفع بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش مكان الكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي كاسيميرو مكان الالماني توني كروس.

ونجح ريال في فك عقمه التهديفي أخيراً في المباراة عن طريق هدّافه بنزيمة (71) إثر مجهود فردي رائع قام خلاله بمراوغة لاعبَين من اسبانيول قبل ان يسدّد في الزاوية اليمنى.

وظنّ ريال انه ادرك التعادل عن طريق البديل البلجيكي إدين هازارد الا انه كان متسلّلا (84).

وتابع المدريديون ضغطهم الكبير املا في الخروج بالتعادل أقلّه، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل في ظل استبسال دفاعي كبير لاصحاب الارض.