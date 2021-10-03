الامارات | منتخب الإمارات الأولمبي يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة لبنان غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات الأولمبي يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة لبنان غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم غدا الإثنين مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات بمواجهة نظيره منتخب لبنان على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبي فلسطين والعراق.



واختتم منتخب الإمارات اليوم تحضيراته لمواجهة الغد بأداء مرانه الأساسي تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين، وهم : خلفان النوبي (العروبة) أحمد محمود (الإمارات) عبدالله سلطان (بني ياس) أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد (الجزيرة) راشد سالم (حتا) مروان فهد، عبدالله النقبي (خورفكان) سعيد عبيد (الشارقة) عيد خميس، أحمد جميل، رائد رضا (شباب الأهلي) سعيد سليمان (عجمان) خالد محمد، ناصر الشكيلي (العين) عبدالله أنور، حسين مهدي (النصر) منصور الحربي (الوحدة) يوسف المهيري، فارس خليل، علي صالح (الوصل).

وأكد جمال بوهندي مدير المنتخب أن التدريبات كانت مميزة من حيث الحماس والتنافس، حيث حرص اللاعبون على تنفيذ واجباتهم في أحسن صورة، مشيراً إلى أن لاعبي الأبيض الأولمبي على أتم الجاهزية لخوض مباراة الغد لأهميتها لأن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى يرفع معنويات اللاعبين ويحفزهم على مواصلة مشوارهم في البطولة والوصول إلى أهدافهم.

وقال بوهندي إن الجهاز الفني للمنتخب بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية استعداداً لهذه البطولة، ونأمل أن تُكلل هذه الجهود بالنجاح وتحقق النتيجة المرجوة.

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