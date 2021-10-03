الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يحدد توقيت مباراة "الأبيض" مع إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يحدد توقيت مباراة "الأبيض" مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد كرة القدم الساعة 20:45 من مساء الخميس المقبل موعدا لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الإيراني على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، علما أن "الأبيض" بدأ تحضيراته اليومية للقاء، وأدى عددا من الحصص التدريبية بقيادة المدرب الفني الهولندي بيرت فان مارفيك.

وأعلن اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر«توتير» طرح تذاكر المباراة إلكترونيا عبرموقع شركة «بلاتينيوم ليست».

ووفقا للبروتوكول الصحي المعتمد الخاصة بكوفيد 19، سيكون الحضور متاحاً بنسبة 60 % من سعة للملعب.

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