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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة روما التي إختارها مورينيو لمواجهة امبولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021
يستضيف نادي روما فريق امبولي يوم الأحد بتمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بيروت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الايطالي على ملعب الأولمبيكو.
وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر عن التشكيلة التي إختارها المدرب جوزيه مورينيو وأتت كالتالي:
4-2-3-1:
روي باتريسيو – كارسدورب – سمولينغ – مانشيني – فينا.
داربو – فيريتو.
مخيتاريان – بيليغريني – زانيولو.
أبراهام.
يُذكر ان روما خسر مباراته السابقة في الدوري الايطالي أمام لاتسيو في ديربي العاصمة بنتيجة 3-2.