اخبار الرياضه

 تشكيلة روما التي إختارها مورينيو لمواجهة امبولي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  تشكيلة روما التي إختارها مورينيو لمواجهة امبولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

يستضيف نادي ​روما​ فريق ​امبولي​ يوم الأحد بتمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بيروت ضمن منافسات الجولة السابعة من ​الدوري الايطالي​ على ملعب الأولمبيكو.

وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر عن التشكيلة التي إختارها المدرب جوزيه مورينيو وأتت كالتالي:

4-2-3-1:

روي باتريسيو – كارسدورب – سمولينغ – مانشيني – فينا.

داربو – فيريتو.

مخيتاريان – بيليغريني – زانيولو.

أبراهام.

يُذكر ان روما خسر مباراته السابقة في الدوري الايطالي أمام لاتسيو في ديربي العاصمة بنتيجة 3-2.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا