 تشكيلة روما التي إختارها مورينيو لمواجهة امبولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

يستضيف نادي ​روما​ فريق ​امبولي​ يوم الأحد بتمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بيروت ضمن منافسات الجولة السابعة من ​الدوري الايطالي​ على ملعب الأولمبيكو.

