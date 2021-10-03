 الدوري التركي: غازي عنتاب يتخطى التاي برباعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

تخطى نادي ​غازي عنتاب​ منافسه نادي ألتاي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة ​الدوري التركي​.



سجل أهداف غازي عنتاب أصحاب الأرض أليكسندرو ماكسيم في الدقيقتين 52 و61 ألكسندر ميركل في الدقيقة 57 ونوحا ديكو في الدقيقة 73.

بينما سجل هدف ألتاي الوحيد في المباراة إرهان سيلينك في الدقيقة 63 من زمن الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يتجمد رصدي ​التاي​ عند النقطة 15 في المركز الخامس بينما يرتفع رصيد غازي عنتاب للنقطة 11 ويحتل المركز الثاني عشر.