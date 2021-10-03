 5 اعضاء من منتخب انكلترا يرفضون تلقي اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

كشف ​وزير الصحة​ البريطاني ساجد غافيد، عن رفض 5 أعضاء من منتخب إنكلترا لكرة القدم، اخذ التطعيم ضد فيروس ​كورونا​ المستجد.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن غافيد قوله، إن اللاعبين هم قدوة يمكن أن يلعبوا دورا في تشجيع الآخرين على تلقي اللقاح.

من جانبه، كشف يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي، أنه في حيرة من أمره لتفسير سبب إحجام لاعبي البريمييرليغ عن التطعيم على ما يبدو.

وقال غافيد لـ(تايمز راديو):" أود فقط مناشدة هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا لاعبي ​كرة قدم​، وأي شخص كان، أن اللقاحات فعالة، ساعدوا في حماية أنفسكم وحماية من حولكم".

وأضاف:" انه امر مخيب للآمال، يجب ان يكونوا قدوة في المجتمع، سينظرون إليهم وعليهم أن يدركوا ذلك".