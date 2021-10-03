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 5 اعضاء من منتخب انكلترا يرفضون تلقي اللقاح

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر  5 اعضاء من منتخب انكلترا يرفضون تلقي اللقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

كشف ​وزير الصحة​ البريطاني ساجد غافيد، عن رفض 5 أعضاء من منتخب إنكلترا لكرة القدم، اخذ التطعيم ضد فيروس ​​ المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن غافيد قوله، إن اللاعبين هم قدوة يمكن أن يلعبوا دورا في تشجيع الآخرين على تلقي اللقاح.

من جانبه، كشف يورغن كلوب مدرب فريق الإنكليزي، أنه في حيرة من أمره لتفسير سبب إحجام لاعبي البريمييرليغ عن التطعيم على ما يبدو.

وقال غافيد لـ(تايمز راديو):" أود فقط مناشدة هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا لاعبي ​كرة قدم​، وأي شخص كان، أن اللقاحات فعالة، ساعدوا في حماية أنفسكم وحماية من حولكم".

وأضاف:" انه امر مخيب للآمال، يجب ان يكونوا قدوة في المجتمع، سينظرون إليهم وعليهم أن يدركوا ذلك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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