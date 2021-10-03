 الدوري الالماني: يونيون برلين يقلب الطاولة على ماينز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

قلب ​يونيون برلين​ تأخره 0-1 أمام مضيفه ​ماينز​ إلى إنتصار 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاحد على ملعب أوبيل أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الالماني لكرة القدم.



وإنتظر أصحاب الارض حتى الدقيقة 39 من عمر اللقاء لإفتتاح التسجيل بهدف حمل توقيع ماركوس إنغفارتسن لينتهي الشوط الاول بتقدم ماينز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 69 أدرك تايوو اونيى التعادل للضيوف قبل أن يعود اللاعب نفسه ويخطف هدف الفوز ليونيون برلين في الدقيقة 73 لتنتهي المباراة بفوز فريقه 2-1.