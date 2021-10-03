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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري العالمي للكاراتيه: المصري يوسف بدوي يتوج بالذّهبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021
تمكّن يوسف بدوي من التتويج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفاز يوسف بدوى بالذهبية فى ميزان 84 كيلو غراما بعد الفوز على المغربي يوسف الشعبي في النهائي بنتيجة 5-0. وتأهل يوسف للنهائي بعد فوزه على حساب الهولندي براين تيمرمانز بنتيجة 5-0.
يذكر أن الكاراتيه المصري كان قد حقق إنجازاً كبيراً في أول مشاركة أولمبية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في طوكيو، حيث نجحت فريال أشرف في الفوز بالميدالية الذهبية، كما حصدت جيانا فاروق الميدالية البرونزية.