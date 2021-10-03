 الدوري العالمي للكاراتيه: المصري يوسف بدوي يتوج بالذّهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

تمكّن ​يوسف بدوي​ من التتويج بذهبية ​الدوري العالمي للكاراتيه​ والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وفاز يوسف بدوى بالذهبية فى ميزان 84 كيلو غراما بعد الفوز على المغربي يوسف الشعبي في النهائي بنتيجة 5-0. وتأهل يوسف للنهائي بعد فوزه على حساب الهولندي براين تيمرمانز بنتيجة 5-0.

يذكر أن الكاراتيه ال​مصر​ي كان قد حقق إنجازاً كبيراً في أول مشاركة أولمبية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في طوكيو، حيث نجحت فريال أشرف في الفوز بالميدالية الذهبية، كما حصدت جيانا فاروق الميدالية البرونزية.